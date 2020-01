Deux frères érigent un bonhomme de neige de 4 mètres à La Prairie

Deux frères laprairiens ont profité du temps des Fêtes pour bâtir un bonhomme de neige d’environ 4 mètres.

Kevin Caron, 26 ans, habite à Calgary et rendait visite à sa famille pour la première fois depuis un an. Lui et son frère de 11 ans, Matthieu Pratte, ont construit le bonhomme en 7 heures.

«La partie la plus difficile fût de monter la dernière grosse boule de neige, indique M. Caron par courriel. Je dirais que le tout devrait peser près de 500 lb.»

Leur golden retriever Jackson les a regardés par la fenêtre du début à la fin. Des déneigeurs sont d’ailleurs passés les voir avec leurs enfants pour prendre des photos avec le bonhomme de neige, affirme M. Caron.

Si la température le permet l’année prochaine, les deux frères aimeraient en bâtir un autre, de 5 mètres cette fois.