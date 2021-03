Deux hockeyeurs récompensés par les Canadiens de Montréal

Béatrice Caron, de La Prairie, et Mathieu Cataford, de Saint-Constant, ont chacun reçu une bourse de 2000$ décernée par le Programme des bourses des Canadiens de Montréal de la Fédération de l’athlète d’excellence (FAEQ), le 24 mars.

Cette somme vise à récompenser les efforts des deux hockeyeurs sur la glace, «mais surtout à souligner leur parcours académique des plus méritoires en cette saison pour le moins particulière», fait remarquer la FAEQ.

«En cette année atypique, qui a vu l’annulation de matchs et de tournois de hockey ainsi que l’obligation de s’adapter à l’enseignement scolaire virtuel, nous considérons qu’il est d’autant plus important de saluer leurs efforts et leur résilience», a indiqué Geoff Molson, président et chef de la direction des Canadiens de Montréal. Ce dernier collabore depuis 14 ans avec la FAEQ.

Béatrice Caron, 17 ans, est défenseure chez les Cougars du Collège Champlain-Lennoxville à Sherbrooke. Invitée au camp estival virtuel de l’équipe canadienne des moins de 18 ans en 2020, elle a remporté le tournoi international féminin de Québec avec les Remparts du Richelieu midget AAA la même année. L’étudiante a maintenu une moyenne académique de 86% en sciences humaines, profil criminologie, avant de poursuivre ses études en sciences de la nature. Son objectif est de participer aux Jeux olympiques.

Mathieu Cataford, 16 ans, évolue avec les Riverains du Collège Charles-Lemoyne à Sainte-Catherine. Choisi au sein de l’équipe d’étoiles du tournoi bantam AAA Royal-Brassard de Gatineau en 2020, il est l’un des meilleurs espoirs de repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. L’étudiant au programme sport-études a maintenu une moyenne académique à la première étape. Il envisage des études supérieures en kinésiologie et en gestion, dans le but d’ouvrir son propre centre d’entraînement pour athlètes de haut niveau. L’adolescent rêve de jouer dans la Ligue nationale de hockey.

Un total de 25 bourses ont été remises à des athlètes, soit une par équipe de la Ligue de hockey midget AAA, une au sein du Réseau du sport étudiant du Québec, une dans la Ligue de hockey préparatoire scolaire et huit parmi les membres de l’équipe provinciale de hockey féminin.