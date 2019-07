Deux hommes de la Rive-Sud mêlés à un réseau interprovincial de trafic de drogues

Le 24 juillet, l’Unité mixte d’enquête sur le crime organisé (UMECO) de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a arrêté quatre individus, dont un Brossardois et un Longueuillois, liés à un réseau interprovincial de trafic de drogues entre le Québec et la Nouvelle-Écosse.

Steven Sarti, de Brossard, Stephen Sewell, de Longueuil, ainsi que Dalibor Saric, de Sherbrooke, et Ugo Emmanuel Salvail-Gonzalez, déjà incarcéré, auraient comploté afin de récupérer une dette de drogues de 250 000$.

Les quatre hommes auraient convenu de tirer des projectiles d’armes à feu en direction de la résidence d’un tiers afin de mettre de la pression sur des individus et accélérer le remboursement de la dette. Ils ont été interceptés juste avant de commettre leur geste.

Sarti, 33 ans, a été accusé en raison de son implication dans des activités criminelles dans le cadre du projet Hackberry, déjà en cours. De l’héroïne, de la cocaïne, de la méthamphétamine et deux armes prohibées ont été saisies dans des unités d’habitations liées à Steven Sarti.

Sewell, 27 ans, et Gonzalez, 30 ans, ont quant à eux été libérés après une fouille infructueuse de leur véhicule.

Des perquisitions subséquentes ont toutefois permis de trouver deux armes à feu chargées, démontrant que Sewell et Gonzalez avaient les moyens d’exécuter leur plan. Les enquêteurs ont ensuite établi des liens entre Saric et le complot.

Les quatre hommes sont accusés de complot d’extorsion pour avoir voulu obtenir de l’argent par le biais de menaces, accusations ou violence.

Sarti et Gonzalez font également face à plusieurs chefs d’accusations en matière de possession d’armes à feu prohibées et de possession de drogues dans le but d’en faire le trafic.

L’enquête C-Hackberry a été créée à la suite du projet conjoint Hackberry du Groupe fédéral des crimes graves et du crime organisé (GCGCO) de la GRC en Nouvelle-Écosse et de l’UMECO à Montréal, ciblant le trafic organisé de fentanyl et de cocaïne entre le Québec et la Nouvelle-Écosse.