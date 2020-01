Deux hommes sauvent un canard à Sainte-Catherine

Une vidéo où l’on aperçoit deux hommes sauver un canard des eaux glacées à Sainte-Catherine circule présentement sur Youtube.

Dans la vidéo d’une minute publiée par Marie-Lise Beaudin le 14 janvier, on aperçoit un canard qui tente de s’envoler, mais ses pattes sont coincées sous la glace.

«Mes amis et moi avons décidé de lui venir en aide, écrit Mme Beaudin. Yves [Roy] est allé fouiller dans les poubelles du parc pour voir s’il n’y avait pas un contenant pour le remplir d’eau. Il a trouvé une bouteille, parfait! Lucien [Lemay] s’est approché pour le maîtriser et Yves a versé l’eau et, voilà, enfin libre.»

À la fin, le canard s’envole pour rejoindre ses semblables dans l’eau.

Voici la vidéo en question.