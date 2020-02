Deux mises en portefeuille sur l’autoroute 30 à Châteauguay

Deux mises en portefeuille de véhicules lourds perturbent la circulation sur l’autoroute 30 en direction est ce lundi matin, à la hauteur de la sortie 35, boulevard René-Lévesque/chemin de la Haute-Rivière.

Les usagers doivent prendre la sortie 35 et revenir sur l’autoroute par l’entrée, a indiqué Québec511 sur son compte Twitter vers 9h.

De plus, l’autoroute 15 Nord, l’autoroute 30 Est et la route 132 vers le pont Mercier sont toutes congestionnées présentement. La chaussée est couverte et la visibilité est réduite.

La route 221 est également au ralenti. Sur cette vidéo, un autobus scolaire fait demi-tour, alors que la circulation est trop dense.