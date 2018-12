Deux Montérégiens remportent 1 M $ à Québec 49

Crédit photo : Gracieuseté

Diane Bergeron Simard et Michel Simard, de la Montérégie, ont remporté 1 M$ au Québec 49, soit la moitié du tirage du 14 novembre.

Le billet gagnant a été acheté au Couche-Tard, sur le boul. du Quartier à Brossard. Le détaillant recevra donc 1% du lot, soit 10 000$.

Le couple a l’habitude de jouer les mêmes numéros au Lotto 6/49 et au Québec 49 depuis plus de 35 ans. C

C’est grâce à l’application mobile de Loto-Québec que M. Simard a découvert le gain. Lorsqu’il a constaté qu’il avait tous les numéros, il n’y croyait tellement pas qu’il pensait que sa femme avait trafiqué l’appareil.

Ce montant leur permettra de profiter d’une retraite dorée. «C’est surréel!», a répété le couple plusieurs fois lors de son passage aux bureaux de Loto-Québec.

(Source : Loto-Québec)