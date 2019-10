Deux morts dans une collision à Mercier

Deux personnes sont décédées à la suite d’une collision frontale survenue sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste à Mercier le lundi 14 octobre à 17 h 10. Une troisième victime est toujours dans un état critique au moment d’écrire ces lignes lundi soir.

Selon les informations du directeur des communications de Mercier, Vincent Lanctôt, un homme dans la cinquantaine et une femme dans la quarantaine ont perdu la vie. Un homme conduisait un véhicule de type VUS et un homme et une femme étaient à bord d’un camion de type Pick-up. Les deux véhicules roulaient en direction opposée sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste, entre Mercier et Sainte-Martine, quand ils sont entrés en collision violemment. «Le service de police est encore en train d’évaluer ce qui a pu se passer», mentionne M. Lanctôt.

Les pinces de désincarcération des services incendies de Mercier et Sainte-Martine ont été nécessaires pour extirper les victimes des véhicules.