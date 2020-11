Deux nouveaux décès imputés à la COVID-19 dans la MRC de Roussillon

Un total de 151 cas actifs de COVID-19 sont recensés par la Direction de santé publique de la Montérégie (DSPM), en date du 11 novembre. De plus, deux décès liés au virus se sont ajoutés au bilan depuis le 4 novembre.

À ce jour, 1 967 personnes ont guéri dans la MRC après avoir contracté le coronavirus depuis le début de la pandémie. Ce nombre s’élève à 14 777 en Montérégie, où on compte 1 618 cas actifs.

Par ailleurs, alors que le nombre de personnes nouvellement infectées à la COVID-19 se maintenait à un peu plus de 110 au cours des dernières semaines dans la MRC de Roussillon, on en compte 97 entre le 4 et le 10 novembre. C’est ce que rapporte la Direction de santé publique de la Montérégie dans son dernier bilan par MRC.

Pour la même période, 1 012 individus ont été déclarés positifs au coronavirus en Montérégie.

Rappelons que la MRC de Roussillon regroupe Delson, Candiac, La Prairie, Saint-Constant, Sainte-Catherine, Saint-Philippe, Saint-Mathieu, Châteauguay, Mercier, Léry et Saint-Isidore.