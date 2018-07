Deux pêcheurs manquent à l’appel

Crédit photo : Alain Gaudreau

Des recherches sont en cours mardi matin pour retrouver deux pêcheurs sur le lac Saint-Louis.

Les deux hommes sont partis en chaloupe lundi vers 20h. Leur embarcation a été retrouvée vide.

Le service de sécurité incendie de Beauharnois et des pompiers d’autres municipalités effectuent des recherches depuis cette nuit avec la Garde côtière et des policiers. Le lac Saint-Louis a été scruté malgré la pluie et les éclairs.