Deux primeurs canadiennes pour Nissan à Montréal

Article par Germain Goyer

Bien que Nissan l’ait dévoilée en primeur mondiale à New York au printemps dernier, c’est à Montréal que l’Altima de sixième génération sera présentée pour la première fois au Canada.

Pour 2019, cette berline intermédiaire innove en offrant de série la transmission intégrale au Canada. Auparavant, l’Altima ne pouvait être livrée qu’avec les roues motrices avant.

En ce qui a trait à la motorisation, on retrouve un bloc à quatre cylindres de 2,5 litres qui produit une puissance de 182 chevaux et un couple 178 livres-pied. Bien qu’il s’agisse d’un moteur familier chez Nissan, le constructeur japonais assure que 80% des pièces sont nouvelles ou redessinées.

Une mécanique optionnelle est également proposée, mais seulement aux États-Unis, pas au Canada. Il s’agit du même moteur turbocompressé à compression variable qui a d’abord été présenté avec l’Infiniti QX50 2019. Développant 248 chevaux et 273 livres-pied, force est d’admettre qu’il s’agit d’une motorisation plus qu’intéressante. On doit toutefois s’en passer de ce côté-ci de la frontière.

Esthétiquement, l’Altima a été entièrement revue. Reprenant certains coups de crayon de la Maxima, la berline intermédiaire ne peut renier son appartenance à la famille Nissan avec sa calandre en V.

Le système d’assistance à la conduite ProPILOT est offert de série avec les versions SV et Platine. Grâce à une caméra, un radar et des capteurs, cet ensemble technologique permet à la voiture de rester au centre de sa voie tout en maintenant une vitesse constante. Il offre également la possibilité de gérer la distance avec le véhicule devant. Il va même jusqu’à immobiliser le véhicule complètement si un embouteillage se produit.

Un Murano légèrement rafraîchi

Présenté pour une première fois au Salon de l’automobile de Los Angeles en novembre dernier, le Murano 2019 débarque en primeur canadienne à Montréal.

Il est à noter qu’il ne s’agit pas d’un changement de génération pour ce véhicule utilitaire sport de taille intermédiaire. On a plutôt affaire à un léger rafraîchissement de mi-mandat.

Sous le capot du Murano, Nissan y a placé un moteur V6 de 3,5 litres qui développe 260 chevaux. Celui-ci est jumelé à une boîte automatique à variation continue. En fonction de la version choisie, il peut être livré avec les roues motrices avant ou la transmission intégrale.

Parmi les changements apportés pour ce millésime, notons les phares et feux à DEL, les nouveaux phares antibrouillard à DEL et les jantes redessinées de 18 ou de 20 pouces.

Soulignons aussi l’ajout de l’ensemble « bouclier » à 360 degrés. Celui-ci comprend les systèmes de freinage d’urgence avec détection des piétons, d’avertissement d’angle mort, d’alerte au trafic transversal, de détection de sortie de voie en plus du freinage d’urgence en marche arrière.

Au chapitre de la sécurité, ce n’est pas tout. Nissan équipe désormais le Murano de coussins gonflables latéraux additionnels pour la deuxième rangée et un coussin pour les genoux du passager à l’avant.

Le Murano 2019 arrive en concession simultanément avec le Salon International de l’Auto de Montréal.