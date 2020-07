Deux suspects recherchés pour fraude à Candiac

La police cherche à identifier les suspects de plusieurs fraudes par cartes bancaires survenues le 14 mars dans des commerces de Candiac, Longueuil et Laval.

Selon le récit des événements rapporté le 17 juillet par la Régie intermunicipale de police Roussillon, le plaignant se fait aborder par deux hommes et une femme, alors qu’il sort d’un supermarché de Candiac, vers 12h30.

«Les individus lui proposent de reprendre son panier et en profitent pour lui voler son portefeuille subtilement. Le plaignant est informé plus tard par son institution bancaire que des transactions d’un montant d’environ 3 200$ ont été effectuées, dont des retraits dans des guichets de Candiac et Laval et des achats dans des supermarchés de Longueuil», informe la Régie.

Un des individus se serait placé derrière le plaignant alors qu’il se trouvait la caisse, afin de connaître son numéro d’identification personnel (NIP).

Le premier suspect a les cheveux courts foncés. Il portait un manteau à capuchon foncé, un chapeau foncé et des lunettes de soleil, ce jour-là. Son complice portait un manteau noir avec capuchon avec fourrure, des jeans et une casquette noire.

Toute information concernant cet événement peut être signalée au sergent-détective Marc-André Demers au 450 638-0911, poste 441. Par ailleurs, toute personne désirant transmettre de l’information de façon anonyme peut contacter l’organisme Échec au crime au 1 800 711-1800 ou effectuer un signalement en ligne à echecaucrime.com