Deux villes enregistrent une dizaine de nouveaux cas actifs de COVID-19

Huit personnes supplémentaires ont été infectées par la COVID-19 respectivement à La Prairie et Saint-Constant, depuis le 21 avril. Néanmoins, les autres villes du territoire couvert par Le Reflet affichent un bilan relativement stable, selon les données de la Direction de santé publique de la Montérégie, en date du 25 avril.

Du côté de Delson et Sainte-Catherine, les cas actifs de COVID-19 sont en baisse, tandis que Candiac et Saint-Philippe comptent chacune un individu supplémentaire atteint du coronavirus.

Le nombre d’éclosions actives en Montérégie a grimpé de 95 à 116. On en compte trois de plus en milieu scolaire, pour un total de 40 et 11 de plus en milieu de garde pour un total de 23.

En moyenne cependant, la DPSM note une baisse du nombre d’hospitalisations et de cas dans la semaine du 18 avril. Ce, dans tous les groupes d’âge, sauf chez les jeunes de moins de 10 ans. On compte 173 cas actifs pour cette catégorie, d’âge, puis 219 chez les 10-19, qui demeure la plus touchée.

Cas par ville

Candiac : 10 (+1)

Delson : Moins de 5 (environ -5)

La Prairie : 25 (+8)

Saint-Constant : 28 (+8)

Sainte-Catherine : 7 (-3)

Saint-Mathieu : Moins de 5 (stable)

Saint-Philippe : 6 (+1)