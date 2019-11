Deux voitures prennent le champ sur les routes de la région

Deux fausses manœuvres au volant ont conduit deux automobilistes dans le fossé en moins de 24 heures, les 4 et 5 novembre.

D’abord, un conducteur âgé de 76 ans a heurté la bordure de rue de l’avenue de Sardaigne à Candiac, le lundi vers 17h20.

«Il était seul à bord et n’a pas été blessé», rapporte l’agent aux relations médiatiques de la Régie intermunicipale de police Roussillon, François Michaud.

Le lendemain matin, vers 7h10, un conducteur de 18 ans a percuté une boîte aux lettres, puis a terminé sa route dans le champ sur le rang Saint-Régis Nord à Saint-Constant. Lui non plus n’a pas été blessé. La cause de l’accident demeure hypothétique, mais la thèse de l’inexpérience est privilégiée par les policiers.