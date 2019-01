Dévoilement des parcs et de la place publique du futur écoquartier TOD La Prairie-sur-le-Parc

Crédit photo : Le Reflet - David Penven

La salle était comble au Centre multifonctionnel Guy-Dupré, pour la présentation des parcs et de la place publique qui seront aménagés dans le cadre du projet de l’écoquartier TOD (Transit-oriented development) La Prairie-sur-le-Parc, le 30 janvier.

Les caractéristiques générales de chacun des cinq parcs qui seront réalisés dans l’ancien Golf La Prairie ont été dévoilés.

Dès le départ, la Ville a rappelé que ces espaces verts représentent 24% de la zone visée par le futur développement domiciliaire alors que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme en prévoit 10%. Le maire Donat Serres a insisté sur le fait que 300 nouveaux arbres seront plantés, portant leur nombre à 2 110. Le maire Donat Serres a déclaré que les préoccupations exprimées par les Laprairiens lors de consultations qui ont débuté en 2015 avaient été prises en compte.

Lors de la présentation les citoyens ont pu apprendre que l’accent a été mis sur la mobilité active (déplacements à pied ou en vélo). En tout, 16,5 km de trottoirs et pistes verront le jour.

«Je suis fier de ce projet de développement parce que nous pouvons en parler en disant “notre” projet, parce que, oui, nous l’avons fait ensemble!» – Donat Serres, maire de La Prairie

Questions

Sur les deux heures consacrées à cette séance d’information qui s’est déroulée sans heurts, une grande partie a été consacrée aux questions de l’assistance. Le maire a pu préciser que la création des parcs et de la place publique se fera au fur et à mesure que le développement domiciliaire verra le jour. Il a ajouté que «La Ville demeure le maître d’œuvre» de ces aménagements. Quant aux coûts, ils seront assumés par les futurs résidents du quartier via la taxe de bassin.

Des citoyens demeurant dans des condos étagés en bordure de l’avenue Ernest-Rochette ont manifesté une certaine inquiétude. Ces derniers auront une vue sur la future aire de jeux pour enfants d’un des parcs anticipés, soit celui de l’Alsace. La question de l’intimité et de la quiétude ont été soulevées. La Ville a indiqué qu’elle prenait note des doléances sans se prononcer pour le moment.

Plusieurs résidants ont demandé au maire à quel moment les travaux du projet domiciliaire débuteront. M. Serres n’a pu donner de date, rappelant que la balle est dans le camp du promoteur.

Prenant la parole à la fin, Frédéric Galantai, un autre citoyen a répondu que sur le site du promoteur Luc Poirier, il était fait mention que le début des travaux était prévu pour 2020. M. Galantai a aussi questionné la capacité des infrastructures de La Prairie d’accueillir 2 300 habitations dans l’écoquartier TOD La Prairie-sur-le-Parc, un chiffre qu’il a tiré du site de la firme d’urbanisme Empero.

«Je ne peux pas vous dire si ce sera 2 300 ou 1 900. On va voir ce qu’ils font proposer à la Ville comme développement. On n’est pas rendus là. On y va une étape à la fois», a répondu le maire.

Pour de plus amples détails et l’emplacement, des parcs on peut consulter le site de la Ville de La Prairie.

Concernant les aménagements

Le projet compte 7,6 km de trottoirs, 3,9 km de pistes cyclables, 5 km de pistes multifonctionnelles et un débarcadère d’autobus limitrophe à la place publique. Aussi, à même les emprises de rue du projet, des aires de repos pour piétons et cyclistes seront aménagées stratégiquement. Un quartier traditionnel compte environ 25 intersections par kilomètre carré, alors que le projet actuel en propose 43, mentionne la Ville de La Prairie. On retrouvera les parcs du Languedoc, de Bourgogne, du Beaujolais, du Rhône, de l’Alsace et la Place du vignoble.