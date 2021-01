Difficile pour les Candiacois d’obtenir une place à la patinoire réfrigérée couverte

Les demandes de citoyens pour réserver une place afin de profiter de la patinoire réfrigérée couverte à Candiac ne démordent pas. Ceux-ci doivent être rapides pour le faire, puisque quotidiennement, les places s’envolent en moins de 2 minutes, indique la Ville.

Depuis l’ouverture du lieu prisé, Candiac y a recensé 1 680 citoyens par semaine.

Il faut dire que la capacité d’accueil de l’installation a été revue en début de saison afin que les consignes sanitaires soient respectées et que le 9 janvier, la Ville comptait revoir l’horaire en raison des nouvelles mesures en vigueur, dont le couvre-feu à 20h.

La patinoire accueille, par plage horaire, un maximum de 29 personnes pour les activités de bâton rondelle, bâton anneau et patinage libre ainsi que de 24 personnes pour le patinage artistique. Notons que seuls les résidents de Candiac y ont accès et doivent réserver un maximum de 24 heures à l’avance.

«Les problèmes rencontrés par certains citoyens sont dus à la forte demande», fait savoir Safaa Choukairy, conseillère aux communications à la Municipalité.

De plus, elle explique que le système de réservation doit confirmer que le lieu de résidence corresponde avec le numéro de carte citoyenne et la date de naissance. Trois étapes doivent donc être franchies avant d’obtenir officiellement sa place.

«C’est pour cette raison qu’entre le moment où le citoyen ajoute les places désirées dans son panier (étape 2) et le moment où il saisit ses données (étape 3), il est possible qu’un autre citoyen ait été plus rapide dans son entrée de données et ait réservé les mêmes places», détaille Mme Choukairy.

Cette dernière admet que la Ville conçoit que le fonctionnement du système, le nombre de places limitées et la forte demande occasionnent des désagréments au niveau du processus de réservation. Elle espère que la prochaine ouverture des patinoires extérieures, toujours conditionnelle au climat et à la qualité de la surface, offrira la possibilité de patiner aux citoyens n’ayant pas pu réserver jusqu’à maintenant.