D’importants travaux sur les approches et bretelles du pont Mercier cet été

Les travaux majeurs menés sur le pont Honoré-Mercier se poursuivront cet été, avec entre autres d’importants chantiers de planage et de pavage des approches et bretelles du côté de la Rive-Sud. Un projet dans lequel la société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) investira 33 M$.

Pour les automobilistes, ces travaux se traduiront par la fermeture complète des bretelles d’accès et de sortie durant 8 blitz d’entraves de fin de semaine et 15 fermetures de nuit en semaine, entre juin et septembre.

La bretelle d’accès de la R-138 Est, en direction de Montréal, sera également partiellement fermée lors de deux périodes de 19 jours au cours de l’été.

D’autres travaux seront également réalisés sur le pont Mercier, dont le renforcement des piles, la peinture de la charpente métallique, la construction d’une plateforme d’inspection ainsi que l’installation d’un système de comptage. Effectués principalement sous la structure, ils n’occasionneront aucune entrave.

«Une autre saison de travaux importants s’amorce sur nos structures, des travaux estimés à 230 M$ cette année et qui visent à prolonger la durée de vie de nos ouvrages et à en assurer la pérennité», affirme Sandra Martel, ingénieure et première dirigeante de la PJCCI.

Ainsi, 108 M$ seront consacrés à l’important projet de déconstruction du pont Champlain; 69 M$ aux travaux menés au pont Jacques-Cartier; 33 M$ aux travaux du pont Mercier; 15 M$ aux importants chantiers de l’autoroute Bonaventure; 2,7 M$ aux travaux du tunnel de Melocheville; et 2,3 M$ à l’estacade du pont Champlain.

L’ensemble de ces chantiers permettront la création de 675 emplois directs, se réjouit la PJCCI.