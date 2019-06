D’imposants travaux du REM entraîneront la fermeture d’un tronçon de l’A10

Dans le cadre des travaux de construction du Réseau express métropolitain (REM) sur la Rive-Sud, une fermeture complète l’autoroute 10 est nécessaire en direction est, du 14 juin à 21h30 au 15 juin à 11h30. Il s’agit du tronçon entre la sortie Du Quartier (sortie 11) et l’A30.

Ces travaux permettront d’installer la structure d’acier de la future passerelle piétonne reliant la station Du Quartier du REM au Quartier DIX30. L’assemblage des pièces s’effectuera préalablement au sol, au centre de l’autoroute 10. Une fois le squelette de la passerelle monté, les équipes procéderont à son hissage. Les équipes termineront avec des travaux de finitions et de stabilisation de la structure.

En raison des conditions météorologiques (vents importants), ces travaux pourraient être décalés d’une journée, dans la nuit du 15 juin 20h au 16 juin 8h. Les usagers peuvent valider le maintien de cette fermeture importante sur REM.info.

Des détours sont mis en place via le réseau municipal. Les usagers de la route sont invités à emprunter d’autres trajets pour se rendre à destination tel que la route 132 à la sortie du pont Champlain, afin d’utiliser la route 116 et de revenir sur l’A10 via l’A30 afin d’éviter les risques de congestion dans le secteur.

Des travaux similaires seront requis en août pour la passerelle piétonne du côté ouest de l’A10. Ils nécessiteront des fermetures complètes de l’A10 ouest en direction de Montréal et de sa voie de desserte.

(Source : REM)