Cinq employées de la commission scolaire se préparent pour le 1 000 km du Grand défi Pierre Lavoie

Crédit photo : Gracieuseté

Collaboration spéciale – Journal Coup d’œil

Pour une deuxième année, une équipe de cinq employées de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS), dont trois directrices d’école, prendront le départ de l’épreuve du 1 000 km du Grand défi Pierre Lavoie (GDPL).

Elles franchiront la distance entre La Baie, au Saguenay, et Montréal, du 13 au 16 juin. Les coéquipières se relayeront, jour et nuit, pour pédaler les différentes étapes de cette exigeante épreuve.

«On roule entre 80 et 130 km par étape, explique Maryse Girard, directrice de l’école secondaire Pierre-Bédard à Saint-Rémi. La vitesse moyenne est de plus de 30 km/h.»

Elles vont rouler deux à la fois de jour et une seule à la fois, la nuit, pour permettre aux autres membres de l’équipe de récupérer.

«On essaie de se séparer les étapes en fonction des forces de chacune», indique Mme Girard.

Entraînement

Les athlètes ont déjà commencé leur programme d’entraînement. De toute façon, la plupart d’entre elles s’entraînent déjà dans la vie de tous les jours. Certaines pratiquent la course à pied et l’une d’elles a même participé à un demi-Ironman, qui consiste en un triathlon extrême, avec ses 1,9 km de nage, 90 km de vélo et 21,1 km de course à pied.

«Si nous avons réussi à ramasser autant d’argent [en 2018, ndlr], c’est vraiment grâce à la générosité de notre entourage, de la population et de certaines entreprises.» -Maryse Girard, directrice de l’école Pierre-Bédard

«Notre préparation a débuté en novembre 2018, précise Mme Girard. Nous roulons en moyenne trois fois par semaine à l’intérieur et nous pratiquons toutes d’autres sports comme la course à pied, la natation, le ski de fond, le tennis, la musculation, etc. Nous participerons à un ou plusieurs camps d’entraînement d’ici l’événement.»

Il est possible de suivre l’équipe de la CSDGS par le biais de la page Facebook La CSDGS au Grand Défi Pierre Lavoie 2019.

Faire un don

L’équipe de la CSDGS s’engage à remettre 11 000$ à la Fondation du GDPL pour appuyer la recherche sur les maladies héréditaires orpheline. Tout l’argent excédentaire qui sera amassé sera remis à l’école primaire de la Rive, à Châteauguay, pour financer des projets en lien avec l’activité physique et les saines habitudes de vie.

En 2018, l’équipe de la CSDGS avait parrainé l’école primaire Saint-Bernard, à Saint-Bernard-de-Lacolle, à qui elle avait remis la somme de 7 429$.

Il est possible de soutenir l’équipe de la CSDGS en participant à divers événements-bénéfices ou en versant un don en argent. Parmi ces événements, on compte un spectacle d’humour et de magie qui aura lieu le 27 avril, à 19 h, à l’auditorium de l’école secondaire Louis-Philippe-Paré, à Châteauguay. Les billets sont en vente au coût de 30$ chacun.

Une sortie cycliste aura aussi lieu le 11 mai. Les participants pourront pédaler sur une distance de 25, 50, 75 ou 100 km. Les organisateurs souhaitent que les cyclistes fassent un don de 20 $ par personne. Il y aura également une vente de sacs de bonbons au coût de 5 $.

Pour obtenir de l’information, pour acheter des billets ou pour verser un don, il suffit de communiquer avec Maryse Girard au 514 380-8899, poste 4650, ou via l’adresse courriel girard.maryse@csdgs.qc.ca.

Il est aussi possible de verser un don à l’équipe de la CSDGS en ligne, sur le site www.legdpl.com, ou par la poste, en faisant parvenir un chèque à l’adresse: École Pierre-Bédard, 24, rue Saint-Sauveur, Saint-Rémi, 0L 2L0. Il faut libeller le chèque à l’ordre de: Go le grand défi inc.