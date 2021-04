Disparition d’Alexandre Deschênes : l’hélicoptère de la SQ participe aux recherches

Les opérations se poursuivent pour tenter de retracer Alexandre Deschênes, ce résident de La Prairie de 25 ans disparu depuis la matinée du 13 avril.

La Régie intermunicipale de police Roussillon peut ainsi compter sur l’assistance de l’unité de recherches terrestres et de l’hélicoptère de la Sûreté du Québec. Un poste de commandement est toujours érigé près du 245, rue St-Henri, et des policiers y sont présents dans le but de recueillir toutes informations en lien avec cette disparition.

Des recherches seront menées sur la voie ferrée, entre l’autoroute 15 et le secteur industriel, dans la carrière ainsi que près des berges, à La Prairie.

Un point de blocage a également été érigé à l’intersection d’Édouard VII et de la montée Monette à Saint-Philippe. Des recherches se feront dans les champs et les espaces vagues.

Alexandre Deschênes a été vu pour la dernière fois le mardi 13 avril, vers 8h30, alors qu’il quittait la résidence familiale à pied pour se rendre à l’école des adultes sur la rue Conrad-Pelletier à La Prairie.

Il mesure environ 5 pieds 6 pouces et pèse environ 120 livres. Il a les cheveux bruns, les yeux verts et s’exprime en français.

Toute information à ce sujet doit être communiquée par téléphone au 450 638-0911, poste 601. Le signalement peut se faire de façon anonyme, si désiré.