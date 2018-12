Disparition d’une adolescente de 16 ans

Crédit photo : Le Reflet - Archives

MISE À JOUR : L’adolescente a été retrouvée saine et sauve, a annoncé vendredi matin la police de Longueuil sur son compte Twitter.

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) est à la recherche d’une adolescente, 16 ans.

La jeune fille a quitté le domicile de sa mère dans l’arr. du Vieux-Longueuil, le 19 décembre, pour se rendre chez son père, à Montréal.

Elle mesure 1m52 (5 pi) et pèse 61 kg (134 lb). Elle a les cheveux noirs, les yeux pers et porte des lunettes. Au moment de sa disparition, elle portait un manteau d’hiver à capuchon et fourrure et traînait un sac sport noir de marque Adidas.

Toute personne l’apercevant est invitée à contacter le 911.