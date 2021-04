Distribution d’arbres au bureau de Christian Dubé à La Prairie

L’équipe du bureau du député provincial de La Prairie Christian Dubé procédera à la distribution de 800 pousses d’arbres aux citoyens de Candiac, Delson, La Prairie et Saint-Philippe, le 15 mai.

Celle-ci se déroulera de 10h à midi ou jusqu’à écoulement des stocks au 26 boul. Taschereau (entrée par l’avenue Balmoral), à La Prairie.

Cette initiative se tient chaque année dans le cadre du Mois de l’arbre. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, en collaboration avec les Associations Forestières régionales, offre des arbres gratuitement aux députés.

«Les objectifs sont de sensibiliser la population à l’importance et au respect de l’arbre et des forêts et de l’inciter à poser des gestes concrets de conservation et à améliorer son environnement», fait savoir l’équipe du député.

Les essences disponibles seront dévoilées par le ministère peu de temps avant l’événement. Des bénévoles de la Société d’horticulture et d’écologie de Delson seront d’ailleurs sur place pour répondre aux questions des citoyens en lien avec les choix offerts.