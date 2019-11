Dodge célèbre la Challenger avec une édition 50e anniversaire

Article par Julien Amado

Véritable icône des Muscle cars, la Dodge Challenger fête déjà ses 50 ans, le premier modèle ayant vu le jour en 1970.

Pour 2020, Dodge présente une série limitée au Canada, basée sur la Scat Pack 392 Shaker. Au total, 70 modèles numérotés seront livrés au Canada dans une couleur unique, un orange « Go Mango » similaire à celui qui ornait la Challenger 1970.

Parmi les différences notables, on peut remarquer le capot noir avec le fameux « shaker » au centre du capot de la même couleur que le reste de la carrosserie. Plus discrets, les étriers de frein sont peints de couleur argent. Dodge a aussi disposé des logos lumineux à l’intérieur des phares ainsi qu’une inscription « Challenger 50 » à l’avant et à l’arrière.

Un habitacle qui ne manque pas de logos

À l’intérieur, les sièges recouverts de cuir Nappa et d’alcantara portent aussi un logo « 50 ». On retrouve aussi des inscriptions commémorant cet anniversaire au niveau de l’aérateur droit et sur les tapis de sol.

L’habitacle ajoute également des insertions en fibre de carbone et une instrumentation spécifique de la même couleur que l’extérieur portant l’inscription « Challenger 50 » (voir photos). Une plaque d’identification est aussi ajoutée avec le numéro du véhicule (par exemple 1 sur 70).

Pas de changements sous le capot

La Challenger 50e anniversaire est motorisée par le célèbre V8 Hemi qui développe toujours 485 chevaux et 476 livres-pied de couple dans cette déclinaison. Il est possible d’opter pour une boîte manuelle à 6 rapports ou une transmission automatique à 8 vitesses.

Plus généralement, tous les modèles SRT Hellcat et SRT Redeye 2020 porteront aussi un badge distinctif pour célébrer les 50 ans de la Challenger.

En vidéo : une Dodge Challenger 1970 plus neuve que neuve