Donat Serres est réélu sur le CA d’exo

Le maire de La Prairie, Donat Serres, a été réélu à titre de représentant de la couronne sud au sein du conseil d’administration d’exo, le 20 octobre.

Son mandat venait à échéance le 24 octobre. Lors de la réunion des maires des municipalités locales de la couronne sud, M. Serres a été désigné à l’unanimité par ses pairs.

«Les gens qui me côtoient connaissent l’importance que revêtent le transport en commun et la mobilité active à mes yeux, souligne-t-il par voie de communiqué. De fabuleux projets vont voir le jour à court et à moyen termes et ce sera un plaisir de contribuer activement à la bonne gouvernance et à la croissance d’exo.»

«Cette responsabilité m’offre aussi l’occasion de participer à une large démarche de développement durable qui aura clairement un impact pour les générations futures», ajoute-t-il.

Les mairesses des Villes de Beloeil et de Sainte-Julie, Diane Lavoie et Suzanne Roy, ainsi que le maire de la Ville de Beauharnois, Bruno Tremblay, sont les autres représentants de la couronne sud.