Double meurtre non résolu à Longueuil : l’émission Le dernier soir enquête

Partis en balade par un beau soir de mai 1975, Diane Déry, 13 ans, et Mario Corbeil, 15 ans, ne sont jamais revenus. Leurs corps ont été retrouvés le lendemain. Aucune arrestation n’a jamais eu lieu.

Dans Le dernier soir, une série documentaire d’enquête en 6 épisodes, la journaliste Monic Néron entreprend de jeter un nouvel éclairage sur l’un des seuls doubles meurtres d’adolescents non-résolus du Québec. Présentement en production, la série sera intégralement mise en ligne le 4 juillet sur ICI TOU.TV EXTRA.

Le 20 mai 1975, vers 20h15, Diane Déry et Mario Corbeil, des voisins d’un quartier résidentiel de Longueuil, partent faire une balade en motocyclette. Il empruntent la trail, un sentier bien connu des jeunes du coin. Mario vient d’acheter sa première moto, une petite Kawasaki, qu’il n’a cessé d’exhiber à ses voisins, qui sont montés tour à tour sur son nouvel engin au cours de cette soirée heureuse.

Alors que 21h sonne et que les jeunes ne sont pas de retour, Mme Déry s’inquiète et demande à son fils aîné, Pierre, d’aller voir du côté de la trail. On ratisse les champs environnants, les heures sont de plus en plus angoissantes quand les policiers de Longueuil débarquent enfin. Le lendemain matin, vers 7h20, après des heures éprouvantes, les corps des deux adolescents sont retrouvés, couchés l’un sur l’autre et criblés de balles.

Avec la collaboration des familles des deux victimes, Monic Néron tente de découvrir ce qui a pu se passer le soir du 20 mai 1975. Experts en scènes de crime, policiers, journalistes et témoins de l’époque apporteront leur contribution à cette enquête non-résolue, dans l’espoir que la vérité éclate.

(Source: Radio-Canada)