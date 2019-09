DPJ: les signalements ne cessent d’augmenter en Montérégie

Encore une fois cette année, la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) a enregistré une hausse des signalements sur le territoire de la Montérégie. Une situation généralisée à travers la province.

En 2018-2019, 14 979 signalements ont été traités en Montérégie, une hausse de 9,9% par rapport à l’année dernière. À travers la province, c’est la première fois que la DPJ franchit le cap des 100 000 signalements en une seule année. Lors de la présentation du bilan annuel, la directrice de la DPJ de la Montérégie Josée Morneau a d’ailleurs précisé, qu’«une étude a été commandée par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour mieux comprendre cette hausse de signalements à travers les années».

«Nous avons fait une analyse localement pour essayer de comprendre la hausse, mais nous ne sommes pas parvenus à des réponses convaincantes. Nous avons beaucoup d’hypothèses que nous avons transmises aux chercheurs et eux vont creuser en ce sens», explique Mme Morneau.

Hausse importante des abus physique

Parmi les 14 979 signalements faits en Montérégie, plus de 6000 ont été retenus pour évaluation, soit près de 40%. Une statistique qui demeure stable à travers les années.

De nombreuses raisons peuvent pousser quelqu’un à faire un signalement: négligence, mauvais traitements psychologiques, abus sexuel, abus physique et abandon. Comme chaque année, les signalements de négligence (26,6%) demeurent majoritaires. Josée Morneau a toutefois relevé une hausse importante du côté des abus physiques (25,5%), alors que «c’est la première fois que l’abus physique et la négligence sont presque côte à côte».

«Habituellement, l’écart est un peu plus significatif que ça, précise-t-elle. Cette situation est dû à deux facteurs: les connaissances qui augmentent et les capacités de mieux détecter, ainsi que tous les partenariats réalisés avec les gens du terrain pour les amener à signaler la situation lorsqu’ils voient une blessure anormale chez un enfant.»

Filet de sécurité autour des enfants

Josée Morneau est rassurée de voir que près de 60% des signalants sont des employés de différents organismes ou du milieu scolaire et de garde.

«Ce sont les gens qui sont autour des enfants et qui partagent leur quotidien qui nous signalent, précise-t-elle. C’est rassurant pour moi de voir que les enfants peuvent se confier aux gens qui les entourent pour partager leur difficulté.»

Les autres signalements proviennent du milieu policier (18%), du milieu familial (16%) et de la communauté (8%).

Le bilan relève également que plus de 60% des enfants pris en charge par la DPJ sont maintenus dans le milieu familial ou confiés à un tiers significatif.

40 ans … et une commission spéciale

La directrice Josée Morneau a profité de la présentation du bilan annuel pour souligner le 40<@V>e<@$p> anniversaire de la Loi sur la protection de la jeunesse. Tournée vers l’avenir, la directrice explique que la commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse qui s’amorcera dans les prochains mois constitue une période charnière pour «faire des constats et des ajustements».

«Nous sommes fiers de la Loi sur la protection de la jeunesse et du travail qui est fait sur le terrain, mais nous devons également se pencher sur le futur pour nous permettre d’être encore meilleur auprès de nos enfants et leur famille», explique Mme Morneau.

Mort de la fillette de Granby: des centaines de signalements supplémentaires

Josée Morneau est revenu brièvement sur les tragiques événements du printemps 2019 qui ont couté la vie à une fillette de Granby. Elle a d’ailleurs mentionné que tous les intervenants ont été grandement ébranlés. La DPJ de la Montérégie a également noté une hausse des signalements depuis la médiatisation des événements en avril dernier.

«Au moment des événements, les gens qui avaient de l’inquiétude ont beaucoup plus signalé. Ça s’est traduit par des centaines de signalement de plus en avril et en mai», explique Mme Morneau.

Statistiques régionales 2018-2019