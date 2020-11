Drame à Québec : La Prairie met son drapeau en berne

Le drapeau de la Ville de La Prairie est en berne pour la prochaine semaine, à la suite de l’agression à l’arme blanche survenue à Québec le 31 octobre. Le clocher de l’église La Nativité de la Sainte-Vierge sera quant à lui illuminé de blanc et de bleu, «en guise de solidarité envers les citoyens de Québec», indique la Ville par voie de communiqué.

«Mes premières pensées vont aux familles et aux proches des victimes, ainsi qu’aux personnes gravement blessées par cette agression à l’arme blanche. Au nom de tous les Laprairiens, je leur offre nos condoléances les plus sincères et un prompt rétablissement», mentionne le maire Donat Serres.

«Je souhaite aussi que tout soit mis en place pour que les personnes touchées par ce drame reçoivent un soutien adéquat dans les circonstances. Par ailleurs, je désire offrir mon appui à mon collègue du conseil d’administration de l’Union des municipalités du Québec et maire de Québec, Régis Labeaume, qui fait preuve à la fois de sensibilité et de leadership dans cette situation dramatique», ajoute-t-il.