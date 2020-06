Du cinéma en plein air à Saint-Constant

Contrairement aux Villes voisines qui ont adopté la formule ciné-parc pour leurs activités de cinéma en plein air, la Municipalité de Saint-Constant maintient la sienne, avec chaises de parterre et couvertures au sol. Toutefois, le nombre de spectateurs sera limité.

Une projection du film Playmobil est prévue simultanément le vendredi 10 juillet à la pénombre à quatre endroits différents, soit le Centre culturel Claude-Hébert, le Chapiteau du Pavillon de la biodiversité, l’école Félix-Leclerc et le parc des Citoyens.

Un maximum de 50 personnes pourront accéder à chaque site, selon le principe du premier arrivé premier servis, afin de respecter les consignes gouvernementales et les mesures de distanciation physique, précise la Ville.

En cas de pluie, l’activité sera remise au 17 juillet.

Synopsis

Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l’univers magique et animé des Playmobil, Marla se lance dans une quête hors du commun pour le retrouver. C’est le début d’une aventure pleine d’action et d’humour où Marla fera des rencontres inoubliables : un sympathique vendeur ambulant qui vit dans son food truck, un agent secret élégant et charismatique, un affectueux petit robot et une bonne fée fantasque seront autant de nouveaux amis qui l’aideront à échapper aux dangers qui la guettent. (Source: Ville de Saint-Constant)