Du resurfaçage sur 19 rues à Sainte-Catherine

Des travaux de resurfaçage de la chaussée sont prévus sur 19 rues à Sainte-Catherine, du 21 au 24 mai, entraînant des entraves à la circulation.

Pendant ceux-ci, une voie sera fermée, obligeant la circulation en alternance. Une signalisation temporaire sera installée pour faciliter les déplacements des usagers de la route.

Les rues visées par les travaux sont:

– Barbeau

– Cherrier

– Des Ormes

– Alfred-Desrochers

– Des Mouettes

– Talon/boul. des Écluses (intersection)

– Lamarche

– Bourgeoys

– Des Alouettes

– De Gaspé

– Hérons

– Colomb

– De Varennes

– Des Tilleuls

– Des Marronniers

– Des Récifs

– Boul. St-Laurent

– Des Saules/des Bouleaux (intersection)

– Des Saules

Interdiction de stationner

Des panneaux de signalisation temporaires interdisant le stationnement en bordure de rue seront installés de 48 h à 72 h avant le début des travaux.

Collecte de déchets et de recyclage

La collecte s’effectuera comme à l’habitude.

«Au besoin, l’équipe sur place se chargera de déplacer les contenants et de les remettre à l’adresse appropriée», avise la Ville. C’est pourquoi elle recommande aux citoyens d’identifier leurs contenants (bacs à recyclage et poubelles) et de les mettre à l’endroit habituel en soirée, la veille de la collecte.

En cas de de besoin

Si une situation requiert une assistance particulière, les citoyens doivent contacter le Service à la clientèle au 450 632-0590, poste 5152.

En cas d’urgence en dehors des heures d’ouverture, composer le 911 pour joindre le personnel de garde.