Eau, mystère, archéologie et éducation au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges

L’eau, le mystère, l’archéologie et l’éducation, voilà quatre thèmes abordés au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, à Vaudreuil-Dorion, à travers autant d’expositions.

L’eau: L’eau recouvre 70% de la terre. L’artiste Nathalie Paquette fait l’éloge de cette ressource via l’exposition Le 70%, une œuvre à conserver.

L’exposition se présente en deux temps. D’abord, des toiles en acrylique de très grands formats mettent en lumière des animaux aquatiques. Puis, des œuvres à plus petite échelle font état de la conscience écologique de l’artiste. Nathalie Paquette redonne la vie à des déchets plastiques; les œuvres étant pensées à partir de matériaux et d’éléments recyclés et récupérés. L’exposition est présentée jusqu’au 13 septembre.

Mystère: L’exposition À vous de jouer! incite les visiteurs à se glisser dans la peau d’un détective. Partir à la découverte d’objets insolites propriété du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges peut devenir amusant lorsque ces derniers jouent les imposteurs ou s’associent à de faux amis. Les détectives sont les bienvenus jusqu’au 22 décembre.

L’archéologie : L’exposition Du grenier au salon lève le voile sur quelques-uns des 9000 artéfacts de la collection du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Souvenirs de voyage, instruments de musique, accessoires médicaux… certains objets quittent le grenier, où ils sont conservés, pour être bien en vue dans une salle d’exposition. Chaque artéfact possède son histoire. À vous de la découvrir! L’exposition se termine le 1er août 2021.

Éducation: Comment les activités humaines sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges ont-elles évolué? La réponse à cette question sera plus claire après avoir visité l’exposition permanente Par les fenêtres de l’école… Coup d’oeil sur notre histoire. Pourquoi l’école? Pour se remémorer les origines du bâtiment où niche le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges.

Mesures sanitaires

Inquiets de l’aspect sécuritaire d’une visite? Le site muséal respecte les recommandations gouvernementales et celles de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.