Échos du conseil de Saint-Constant

Contrôle biologique de l’agrile du frêne

Le conseil a octroyé un contrat de 24 942$ à l’entreprise GDG Environnement pour le contrôle de l’agrile du frêne sur son territoire. La firme utilise une méthode biologique qui consiste à infecter l’arbre avec un champignon. Le taux de mortalité des agriles touchés par le champignon est de 100%. Il n’affecte toutefois pas les autres insectes, comme les abeilles par exemple.

Contrat pour travaux dans les L

Le conseil a octroyé un contrat de 4,7 M$ à l’entreprise Location D’Angelo pour les travaux de reconstruction de la rue Longtin et d’une partie de la rue Lériger. La Ville est en attente d’une autorisation du ministère de l’Environnement pour débuter les travaux. Le maire a indiqué que le certificat devrait être émis d’ici la fin juillet sous toutes réserves. La reconstruction pourra débuter par la suite, a-t-il précisé.

Démolition du pont Saint-Joseph

La Ville demande au ministère des Transports de s’activer dans le dossier de la démolition du pont de la rue Saint-Joseph. L’infrastructure, qui n’est plus accessible à la circulation, devait être démolie par le MTQ en 2017, mais ce dernier a reporté les travaux à l’été 2018. Aucune date n’a encore été confirmée, a déploré le conseil. «La perte de ce point détruit un lien très important dans la communauté», est-il écrit dans la demande. Le conseil favoriserait la construction d’une passerelle piétonne et cycliste par la suite, mais n’est pas fermé à l’idée qu’elle soit aussi accessible aux voitures, a mentionné le maire.

Stationnement incitatif étagé

Le conseil demande à l’Autorité régionale de transport métropolitain et à EXO (anciennement le Réseau de transport métropolitain) de construire des stationnements étagés aux gares Sainte-Catherine et Saint-Constant. La Ville estime avoir consacré des superficies non négligeables aux fins de stationnement incitatif pour répondre au taux d’occupation élevé. Dans sa demande, elle dit «refuser de sacrifier davantage de terrains qui pourraient avoir un grand impact sur son potentiel immobilier». «L’absence de développement des terrains a généré des pertes de revenus pour la Ville», est-il écrit dans la résolution.

Changement de nom des gares

La Ville revient à la charge auprès de l’Autorité régionale de transport métropolitain et de EXO pour faire changer le nom des deux gares de train sur son territoire. La Municipalité a essuyé un autre refus de la part des deux organismes. La Ville propose de nouveau de changer le nom de gare Sainte-Catherine pour Saint-Constant – Lac des fées et gare Saint-Constant pour gare Saint-Constant – Centre-ville.

Prochaine séance

La prochaine séance du conseil qui se tiendra le mardi 10 juillet à la salle multifonctionnelle du Quartier de la gare au 121, rue Saint-Pierre.