Échos du conseil à Delson : de la vitesse sur la rue Curé-Brault ?

Les conducteurs roulent-ils trop vite sur la rue Curé-Brault à Delson? En suivi à une question d’une citoyenne, le maire Christian Ouellette a fait savoir que des relevés ont été pris pendant 13 jours continus, en septembre. «La situation n’est pas critique mais on peut faire quelques interventions», a-t-il dit lors de l’assemblée du conseil municipal par visioconférence, le 10 novembre.

Selon ce qu’il a dévoilé, le nombre moyen est de 184 véhicules par jour, qui circulent en moyenne à 31 km/h, alors que la vitesse permise est établie à 40 km/h sur cette artère. Du nombre, 85% des véhicules circulaient à 39 km/h, 14% roulaient entre 40 et 49 km/h, tandis que moins de 1% ont été enregistrés à une vitesse de 50 à 54 km/h. Aucun ne roulait plus vite.

«On pourra regarder les mesures qu’on pourrait prendre. On pourrait installer un indicateur de vitesse quelques fois pendant l’année scolaire. On comprend que ce n’est pas loin de l’école [des Cheminots] et que ça nous préoccupe aussi», a affirmé M. Ouellette.

Le directeur général André Gallant prendra contact avec la citoyenne pour en discuter.

Plus de 400 arbres plantés

La conseillère Sylvie Lapierre a fait savoir que la Municipalité plantera 400 arbres au cours des prochains jours, dont plusieurs en bordure de rivière pour prévenir l’érosion du sol. D’autres plantations sont prévues cet automne et au printemps prochain. Cette initiative environnementale s’ajoute au programme de dons d’arbres aux citoyens qui sera de retour. «On en a quelques milliers à planter au cours des prochaines années», a complété le maire.

Exposition sur le Centre sportif

L’équipe du Service des loisirs met les dernières touches à la réalisation d’une exposition à l’occasion soulignant le 40e anniversaire du Centre sportif de Delson, a fait savoir le conseiller Réal Langlais. Cette exposition est rendue possible grâce à des dons et prêts d’objets, de photos et de témoignages. Les panneaux d’exposition seront aménagés à l’extérieur de l’aréna dès le 7 décembre. Il est prévu que l’exposition se déplace à d’autres endroits dans la ville par la suite.

Delson quittera le Service d’incendie de Candiac

La Ville officialise sa position à l’égard de la Ville de Candiac relativement au Service d’incendie. Le conseil a déposé une résolution dans laquelle il affirme son l’intention de ne pas renouveler le contrat du service qui la lie avec la ville voisine «dans sa forme actuelle».

Fin du contrat de contrôle biologique des insectes piqueurs

Pour «des raisons budgétaires et écologiques», les élus ont résilié le contrat de contrôle biologique des insectes piqueurs 2017-2021. Il avait été accordé au Conseiller forestier Roy inc.

Travaux devancés

Les travaux de réfection des infrastructures municipales des rues Lucerne, Roy, Demers et Principale Sud sont devancés. Certains prévus en 2021 auront lieu cet automne.

Nouvelle signalisation sur la rue Lamarche

À la suite de la recommandation du Comité de mobilité, la Ville interdira le stationnement à partir des adresses civiques 19 et 23 jusqu’au fleuve. Ceci «permettra aux usagers de la descente de bateaux de manœuvrer sans difficulté», a expliqué le conseiller Éric Lecourtois. Des panneaux d’interdiction seront installés de chaque côté de la rue.

Design urbain

Un contrat a été octroyé à firme pour un maximum de 24 700$ plus taxes pour des services en design urbain. Le contrat consiste à établir un plan de développement d’un territoire circonscrit entre le boulevard Georges-Gagné Nord et la rue Principale Nord et entre la route 132 et le parc La tortue.

Achat de 20 tablettes iPad

La Ville a acheté 20 tablettes iPad qui pourront être empruntées à la bibliothèque pour permettre aux citoyens de se familiariser avec cet outil et de garder le contact avec leurs proches. Pour plus d’information, il suffit de contacter la bibliothèque au 450 632-1050, poste 3700. «Si ça fonctionne bien, que les gens adhèrent à ce projet, on pourra mettre de l’argent au budget pour en acheter d’autres», a promis le maire.

Déchetterie ouverte tous les mardis

Répondant à une demande de la population, les élus annoncent que la déchetterie de la Ville sera ouverte tout l’hiver les mardis pendant les heures de bureau, soit de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h.

72 000 $ à la maison des jeunes

La Ville remettra une subvention de 72 000$ à la Maison des jeunes Sympholie à Delson pour l’année 2021. L’organisme jouit d’un statut de reconnaissance auprès de la Municipalité.

Nouveaux jeux au parc Soucy

Les élus ont autorisé un contrat à Tessier Récréoparc, pour la somme de 91 591$ plus taxes, afin qu’il fournisse des appareils de jeux à cet endroit. Ceux-ci seront installés au printemps.