Échos du conseil de Candiac : des tables de ping-pong extérieures seront aménagées

Le conseil municipal a autorisé le Service des loisirs à dépenser 32 000$ plus taxes pour l’installation de tables de ping-pong en béton. Le montant sera financé à même l’excédent de fonctionnement affecté. Selon des informations obtenues par Le Reflet, les installations feront partie de la place publique prévue dans le Square Candiac.

Microbibliothèques

Les élus a permis au Service des loisirs d’effectuer des dépenses pour l’implantation de microbibliothèques, un projet inscrit au Plan triennal d’immobilisation de la Ville. Sur le montant de 20 000$ prévu pour la réalisation, 15 000$ seront financés par une subvention du Fonds de développement des communautés urbaines de la MRC de Roussillon.

Expertise environnementale

Candiac a adhéré à la Société de conservation et d’aménagement des bassins versants de la zone Châteauguay pour l’année 2020 afin d’avoir son expertise et ses services d’accompagnement concernant la protection des rives du fleuve Saint-Laurent et de la rivière de la Tortue.

Parc Jasper

Le contrat pour le réaménagement du parc de Jasper a été octroyé à Senterre entrepreneur général à Longueuil pour un montant de 766 502$. La Ville a emprunté 950 000$ pour ses travaux.

Parc de la nature de Strasbourg

La Municipalité a autorisé le Service de développement à effectuer des dépenses supplémentaires de 60 000$ nécessaires à la réalisation des travaux au parc de la nature de Strasbourg. Il s’agit d’un projet ayant coûté 775 000$, dont la moitié a été payée par la Ville. Il a été inauguré en juillet.

Projets d’immobilisations

Des dépenses totalisant 329 000$ plus taxes sont autorisées pour la réalisation de plusieurs projets d’immobilisations, dont l’achat de matériel de sécurité (25 000$), l’entretien de bâtiments de loisirs (70 000$), le pavage des stationnements du Centre Claude-Hébert (45 000$) et du chalet Montcalm (14 000$), l’amélioration de la sécurité d’aires de jeux (50 000$), la mise en place d’un filet protecteur et d’une clôture au parc Montcalm (50 000$) et la lutte contre l’agrile du frêne (75 000$).

Programme amie des aînés

Considérant que la Ville a reçu une aide financière dont on ignore le montant dans le cadre du Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés pour la période 2017-2018, le conseil demande une prolongation pour la réalisation de la démarche, et ce, jusqu’au 21 février 2021.