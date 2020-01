Échos du conseil de Candiac : une piste de vélo BMX verra le jour

Le conseil de la Ville planifie l’installation d’une piste de vélo BMX. Elle accorde ainsi au Service du développement à effectuer les dépenses incluant les contrats à octroyer pour sa réalisation jusqu’à concurrence de 220 000$ plus taxes. Un financement d’un montant de 120 000$ plus taxes a été autorisé à même le fonds de parcs et terrains de jeux. Aucun endroit ou délai n’ont été mentionnés pour le projet.

Cour municipale

Les élus ont résolu de réviser l’entente de la Cour municipale commune entre les Villes de Candiac et de Sainte-Catherine. Celles-ci partagent le même bâtiment selon l’entente adoptée en 1995. Un comité intermunicipal sera ainsi formé. Le conseiller Daniel Grenier représentera Candiac.

Financement de la police

La Ville de Candiac a résolu de demander à la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault de revoir le système de financement des services de police municipaux «afin d’atteindre une équité pour l’ensemble des Villes et citoyens en matière de coûts reliés aux services policiers».

Fiscalité agricole

Le conseil de Candiac a exprimé son désaccord avec le projet de loi 48 visant à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricole, déposé à l’Assemblée nationale le 5 novembre. La Ville considère que cette loi aurait notamment pour effet de plafonner l’évaluation foncière agricole, représenterait une atteinte à l’autonomie municipale et induirait une iniquité entre les contribuables municipaux.

Aides financières

La Municipalité a accordé une aide financière de 1 200$ à la Ligue de balle donnée de Candiac et au Club de tennis de Candiac pour la création de leur organisme respectif. L’Association ringuette Roussillon a également obtenir 500$ pour la tenue du 20e tournoi de ringuette Brossard-Roussillon qui aura lieu du 3 au 9 février. Puis, une aide financière annuelle de 23 767$ a été octroyée à la Maison des jeunes l’Antidote.