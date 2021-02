Échos du conseil de La Prairie : Nathalie Leclaire nommée directrice générale par intérim

La Ville de La Prairie a adopté des règlements, contrats et résolutions lors de sa séance du conseil municipal du 1er février. En voici quelques-uns.

Directrice générale par intérim

La directrice générale adjointe Nathalie Leclaire a été nommée directrice générale par intérim en date du 2 février. Frédéric Thifault, qui occupait le titre depuis octobre, est retourné à son poste de directeur des services administratifs et financiers et directeur général adjoint, a précisé le maire Donat Serres. Rappelons que Mme Leclaire est arrivée à la Ville de La Prairie en novembre, après 20 ans à la Ville de Saint-Constant.

Inventaire de rainettes faux-grillon

Un contrat de 4 675$ a été octroyé à l’entreprise Steve Hamel Biologiste pour l’inventaire de rainettes faux-grillon dans le parc de conservation du marais, pour l’année 2021. Il y aura possibilité de reconduire le contrat annuellement jusqu’en 2025, précise la Ville.

Réfection de rues, trottoirs et passerelles

La Ville a procédé à la présentation, au dépôt et à l’avis de motion d’un projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 3,3 M$ pour la réfection de la chaussée et le resurfaçage de diverses rues, la réfection de la passerelle Charles-Péguy et du passage à niveau du CN sur la rue Goyer, ainsi que la réfection de divers trottoirs et bordures. De ce montant, près de 3 M$ sera emprunté sur une période de 20 ans, tandis qu’environ 350 000$ le seront sur 15 ans.

Acquisitions en immobilisations

La Ville a aussi procédé à la présentation, au dépôt et à l’avis de motion d’un projet de règlement pour des dépenses en immobilisations et un emprunt de près de 1,1 M$. Celui-ci servira à l’acquisition d’un souffleur, d’une charrue et de camionnettes pour les loisirs et l’horticulture. De ce montant, environ 900 000 seront empruntés sur 10 ans et 175 000$ sur 15 ans.