Éclosion de COVID-19 à la résidence pour aînés La belle époque à La Prairie

Un total de 17 résidents et 9 employés ont été déclarés positifs à la COVID-19 à la résidence pour aînés La belle époque à La Prairie, en date du 2 novembre.

Parmi les résidents infectés, trois sont présentement hospitalisés et 14 sont en isolement au sein de l’établissement, laisse savoir la Direction des communications du groupe La belle époque.

Les employés sont quant à eux isolés à la maison. L’ensemble des usagers et membres du personnel ont été dépistés la semaine dernière. Un total de 98 résidents ont reçu un résultat négatif.

«Pour avoir un portrait précis de l’évolution de la situation, un dépistage sera effectué chaque mercredi auprès de nos employés et de nos résidents négatifs», indique la Direction.

Celle-ci ne précise pas l’origine de l’éclosion.

Elle ajoute que du personnel en surplus a été ajouté afin de répondre aux besoins des résidents. Tous les membres de l’équipe ont suivi une formation sur les mesures de prévention et contrôle des infections donnée par le Centre intégré de santé et des services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO).

«Cette réalité nous rappelle l’importance de demeurer vigilant et de continuer nos efforts pour diminuer les risques de propagation», souligne également la Direction.

Les visiteurs ne sont pas permis au sein de la résidence et sur le terrain extérieur. Quant aux proches aidants, ils sont non recommandés, mais autorisés sous certaines conditions, soit celle de respecter un ratio d’une personne proche aidante pour deux personnes par période de 24 heures, la signature d’un registre et le port d’équipement de protection individuel complet. Ils n’ont pas accès aux espaces communs.

Quatre résidents de la même résidence avaient été infectés au printemps.