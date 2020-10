Éclosion de COVID-19 dans une garderie à Saint-Constant : tous les enfants et employées en isolement

Le Centre de la petite enfance (CPE) La mère Schtroumph à Saint-Constant compose toujours avec la COVID-19 qui a fait son entrée dans ses installations au début octobre. Après une fermeture et l’accumulation de cas, touchant 9 employées, 2 enfants et 2 parents, pour un total de maintenant 13, l’isolement jusqu’au 16 octobre a été demandé à ceux qui fréquentent la garderie.

«La décision a été motivée par la Santé publique parce que nous avions plus de cas d’employées, de parents et d’enfants dernièrement et que nous voulons limiter la transmission aux autres personnes», indique Louisette Dionne, directrice générale du CPE.

Les employées qui ont été déclarées positives à la COVID-19 et qui ont terminé leur isolement pourront toutefois réintégrer les locaux cette semaine, dit-elle. Rappelons que la garderie compte deux installations où 48 employées travaillent et accueillent un total de 134 enfants, soit Monchampignon et Ronchampignon, situées respectivement boulevard Monchamp et rue de Ronsard.

Toutes les installations seront de nouveau désinfectées, ajoute Mme Dionne. Il est également recommandé à toutes les employées et aux familles de l’installation Monchampignon d’aller passer un test de dépistage de la COVID-19. Plusieurs l’ont déjà fait, affirme la directrice. Les résultats doivent être transmis afin que l’enquête épidémiologique se poursuive.

«La Santé publique soutient l’équipe en ce moment. Ils rencontreront par vidéoconférence tous les employés pour revoir les règles sanitaires et la manipulation des équipements de protection et pour répondre à leurs questions», laisse-t-elle savoir.

Mme Dionne, elle-même infectée, ne cache pas que son équipe traverse une période difficile et en appelle à l’empathie.

«J’ai des gens qui ont été très malades et mon souhait le plus cher est que tout finisse un jour et que surtout tout le monde se rétablisse», confie-t-elle.