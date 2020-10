Éclosion de COVID-19 dans une garderie à Saint-Constant : un enfant infecté

Après avoir fermé ses deux installations le 5 octobre, en raison de six employées atteintes de la COVID-19, le CPE La mère Schtroumph à Saint-Constant a rouvert ses portes le lendemain. La direction a cependant confirmé au Reflet ce 7 octobre qu’une nouvelle employée et un enfant ont été déclarés positifs au virus.

«La Santé publique a demandé l’isolement des groupes en lien avec cet enfant, le temps de terminer l’enquête», laisse savoir la directrice générale du CPE, Louisette Dionne.

Elle ajoute qu’il n’y a pas de précision en termes de consignes quant au test à faire passer aux 134 enfants qui fréquentent les deux installations de la garderie.

«Je suppose qu’un parent doit être libre de le faire. Certains y vont par prévention, parce qu’ils sont inquiets et on comprend, et d’autres parce que leur enfant a des symptômes», affirme Mme Dionne.

Au total, le CPE compte 48 employées, dont sept ont été déclarées positives à la COVID-19 jusqu’à maintenant.