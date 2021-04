Élimination des matières résiduelles : cinq recommandations de la MRC de Roussillon à la CMM

La MRC de Roussillon a présenté un mémoire afin de soulever les enjeux de la région en prévision de la prochaine révision du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Cinq recommandations en ressortent.

-La MRC se dit favorable à une desserte des industries, commerces et institutions (ICI) assimilables aux collectes municipales. Pour les autres, elle recommande de laisser une latitude aux organismes municipaux afin qu’ils puissent prendre des décisions adaptées à leur réalité;

-La MRC suggère à la CMM d’interpeller les gouvernements du Québec et du Canada afin de resserrer la règlementation et permettre de réduire davantage à la source des produits destinés à devenir des résidus ultimes;

-La MRC recommande une coordination régionale, tout en laissant le soin aux organismes municipaux d’opter pour les solutions qu’ils privilégient afin que des solutions complémentaires soient mises en place pour la gestion des résidus ultimes;

-La MRC souhaite que le gisement de matières résiduelles soit considéré comme un tout et ainsi, trouver des solutions complémentaires qui bénéficieront à l’ensemble des territoires. Ce, dans une optique d’économie circulaire;

-La MRC estime que, devant l’avortement de projets d’usines de biométhanisation, les éléments qui ont fonctionné et ceux qui seraient à éviter dans de futures démarches semblables doivent être considérés.

Par ailleurs, la MRC de Roussillon affirme être d’avis que la CMM devra suivre les démarches entreprises par le BAPE relativement aux sites d’enfouissement. Elle considère également que la question des résidus ultimes doit être priorisée.

«Il est primordial de bien cibler les objectifs et les actions à entreprendre afin d’optimiser le temps et les énergies qui seront déployés pour obtenir des pistes d’actions rapides», note-t-elle par voie de communiqué.

Démarche

Le préfet de la MRC et maire de Delson, Christian Ouellette, souligne que la démarche «en plus de nous permettre d’exprimer nos préoccupations pour notre territoire, a été l’occasion de réfléchir à des solutions concrètes et réalisables visant une saine gestion des matières résiduelles».

De son côté, le président du comité de gestion des matières résiduelles de la MRC et maire de Saint-Isidore, Sylvain Parent, estime que plusieurs enjeux doivent être abordés, comme «la gestion des sols contaminés, les programmes de REP qui ne sont toujours pas appliqués et la hausse des coûts de traitement des matières recyclables».

«À titre d’exemple, le site de traitement où la MRC envoie ses déchets arrivera au maximum de sa capacité d’ici 10 ans. Si aucune action n’est posée, nos déchets devront alors être transportés encore plus loin pour être traités, une solution qui nous apparait contreproductive», affirme-t-il.