Elle amasse de l’argent pour le Complexe le partage dans un jeu télévisé

Grande passionnée des jeux télévisés, était de passage à l’émission Silence, on joue! dont les épisodes seront diffusés dans la semaine du 15 mars. Outre le plaisir de relever un défi, elle y a amassé de l’argent pour un organisme qui l’a soutenue au début de la pandémie, soit le Complexe le partage.

La résidente de Sainte-Catherine a participé à plusieurs émissions similaires comme Le Cercle, animé par Charles Lafortune. Elle y avait gagné 5 000$ avec sa mère. Puis, elle a participé à Connivence, à la version québécoise de The Price is Right et à Faites-moi confiance, entre autres.

Mme Kingsbury affirme humblement que la caméra «l’aime bien», qu’elle a beaucoup de plaisir à jouer sur les plateaux et qu’elle est douée. Elle admet toutefois qu’il faut beaucoup de concentration lors des tournages et que «ce n’est pas comme jouer à la maison. Tu as beau ne pas être stressé, une fois là-bas, ton cerveau travaille fois mille», avoue-t-elle en ajoutant toutefois qu’elle a «très bien fait ça».

«Je suis gaga des jeux télévisés. De pouvoir donner à une cause en participant à celui-ci m’attirait vraiment.» -Mari-Jo Kingsbury

La joueuse a été jumelée au comédien Vincent Gratton et à sa nièce Rachel Gratton dans l’émission, dont le concept est de créer une équipe de trois avec deux personnalités connues. L’équipe adverse comprenait celui qu’elle appelle «le beau Patrice Godin», acteur, ainsi que Catherine-Anne Toupin, comédienne.

«Il me faisait des clins d’œil pour me déconcentrer», blague-t-elle au sujet de celui qui a notamment été de la distribution de l’émission District 31.

Silence, on joue! était une surprise pour Mme Kingsbury. Après avoir soumis sa candidature deux fois, elle a été appelée en septembre, alors qu’elle avait oublié son inscription, avoue-t-elle. La joueuse était comblée, puisqu’elle adore l’émission animée par Patrice Lécuyer et qu’elle l’écoute depuis plusieurs années.

Retour de l’ascenseur

La participation de Mme Kingsbury au jeu télévisé est bien tombée. Tournée en octobre, elle lui a permis de remettre un montant au Complexe le partage. Elle ne peut toutefois pas dévoiler la somme remportée avant la diffusion des épisodes où elle apparaît. La pâtissière explique que l’organisme a fait beaucoup pour elle au début de la pandémie lorsqu’elle a perdu son emploi. Elle n’a donc pas hésité à le choisir.

«En mars, l’année passée, j’ai eu besoin de l’aide alimentaire pour la première fois de ma vie. Je ne travaillais pas et les factures montaient. Ils ont fait l’épicerie pour moi à trois reprises. Ils aident le double du nombre de familles dans le besoin en temps normal. Je voulais les aider à mon tour, c’est essentiel», confie-t-elle.

Tournage en pandémie

Diffusée sur les ondes de Radio-Canada tous les soirs de la semaine, Silence, on joue! s’est adaptée à la pandémie. Mari-Jo Kingsbury explique que les jeux ont été modifiés pour respecter les consignes sanitaires, notamment.

«Les fauteuils sont aussi distancés, il y a des coupures fréquentes pour qu’une équipe puisse tout nettoyer. Pour les jeux où on se retrouvait un peu plus proche, il y avait des plexiglas entre nous. Ils ont vraiment pensé à tout», témoigne la Sainte-Catherinoise.