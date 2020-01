Elle retrouve son chien après 15 jours grâce aux réseaux sociaux

Valérie Poire n’en revient toujours pas d’avoir retrouvé Rex, son chien Bouvier Bernois, après que ce dernier ait passé 15 jours en fugue. L’animal a fait beaucoup de chemin, de Sherrington à Sainte-Clotilde en passant par Saint-Constant et Saint-Rémi. Il a été retrouvé grâce aux réseaux sociaux et à des centaines d’internautes qui l’ont traqué.

Dès le premier jour sans son compagnon micropucé le 3 janvier, Mme Poire a partagé une publication pour signaler sa disparition sur son profil Facebook personnel.

«J’ai reçu 200 à 300 messages de gens qui voulaient m’aider. Je n’étais même plus capable de répondre», raconte la maîtresse du chien âgé de presque 2 ans.

Ses publications pour retrouver Rex ont été partagés des milliers de fois pendant les premiers jours. Des centaines de commentaires étaient laissés pour lui donner des trucs afin que Rex revienne au bercail, comme de mettre son lit avec son odeur et de la nourriture sur son balcon.

Au 5e jour de recherche, Geneviève Duperron, originaire de Drummondville, a offert à Mme Poire de créer la page Facebook Trouvons Rex.

«Elle a tellement été de bon conseil, on se parlait au téléphone et elle s’occupait de la page Facebook, et ce, gratuitement. Elle avait déjà perdu son chien aussi, donc elle savait comment gérer la situation. Elle aide d’autres personnes dans cette situation», explique la résidente de Sherrington.

La page a circulé rapidement sur le réseau social.

«Des gens venaient aussi m’aider physiquement à chercher le soir. Certains ont marché 20 à 25 km avec moi certains jours. Parfois, on voyait Rex, mais il était en mode survie et il se sauvait», raconte Mme Poirier.

L’enseignante à Saint-Constant ajoute que des élèves l’ont aussi aidée tard le soir.

«J’étais vraiment impressionnée», dit-elle.

Retrouvailles

Une carte était mise à jour sur la page Facebook aimé par plus de 250 personnes. Chaque fois que quelqu’un apercevait Rex, un point y était ajouté. Selon cette carte, il a parcouru des dizaines de kilomètres et est resté en mouvement la majeure partie de sa cavale.

Après que le chien eut passé plusieurs jours dans le même secteur à Saint-Rémi, puis à Sainte-Clothilde, sa maitresse s’est rendue sur les lieux pour y installer une cage. Un homme s’assurait qu’il reste à cet endroit, en gardant un œil sur l’animal sans l’interpeller.

C’est en se couchant par terre et en faisant preuve de patience que Mme Poire est parvenue à attirer Rex assez près pour qu’il reconnaisse son odeur et lui «saute dessus».

Après une visite chez le vétérinaire, le chien en parfaite santé a retrouvé sa famille.

«C’est incroyable que des gens que je ne connais même pas de partout dans la région et d’ailleurs m’aient aidée comme ça!» s’exclame Mme Poire.