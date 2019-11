Elon Musk applaudit le lancement de la Ford Mustang Mach-E

Article par Guillaume Rivard

Les réactions sont très nombreuses à la suite du dévoilement hier soir tout nouveau véhicule électrique de Ford, la Mustang Mach-E 2021.

Tant les amateurs que la presse automobile en parlent en long et en large, notamment sur les réseaux sociaux, et ce n’est qu’un début!

Même certains concurrents de Ford sont déjà sortis pour ajouter leur grain de sel. C’est le cas de Tesla, dont le futur Model Y rivalisera directement avec la Mustang Mach-E.

« Félicitations pour la Mach E! Les voitures propres/électriques sont l’avenir!! Je suis excité de voir cette annonce de Ford, qui va encourager d’autres constructeurs à aller vers l’électrique », a écrit sur Twitter le PDG de Tesla, Elon Musk.

Congratulations on the Mach E! Sustainable/electric cars are the future!! Excited to see this announcement from Ford, as it will encourage other carmakers to go electric too.

— Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2019