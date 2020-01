En attendant le verglas…

Environnement Canada maintient son alerte de pluie verglaçante pour la région.

Il en tombera entre 15 et 30 mm à compter de ce soir. «De plus, on prévoit de fortes rafales de vent soufflant de 60 à 70 kilomètres à l’heure au moment des précipitations verglaçantes. Ceci risque de provoquer des bris au niveau des structures fragilisées par la glace comme les branches d’arbres et les lignes électriques» prévient l’organisme fédéral.

«Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, pourraient devenir glacées et glissantes, rappelle-t-il. Adaptez votre conduite aux conditions routières changeantes. Une accumulation de glace pourrait casser des branches d’arbres. Sécurité publique Canada encourage les gens à préparer des plans d’urgence et à se munir de trousses d’urgence contenant de l’eau potable, de la nourriture, des médicaments, une trousse de premiers soins et une lampe de poche. Pour obtenir de l’information sur les plans et les trousses d’urgence, visitez le site http://www.preparez-vous.gc.ca. » Le verglas sera suivi de grésil et de neige dimanche.

Aujourd’hui, 11 janvier, c’est une alerte de pluie qui est en vigueur puisque des averses fortes sont possibles. La fonte de la neige sera aussi importante puisque la température atteindra 11 degrés.

Ministère des Transports

Le ministère des Transports du Québec a adressé un message à la population vendredi à la lueur des prévisions. Il se lit comme suit :