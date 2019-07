En ce 4 juillet, voici 4 véhicules étrangers conçus par et pour les Américains

Article par Guillaume Rivard

Après avoir publié l’an dernier un top 10 des véhicules qui incarnent le mieux les États-Unis, nous avons pensé cette année faire un peu différent pour souligner la fête nationale des Américains.

Afin de plaire davantage aux consommateurs et d’accroître leur part de marché dans la plus grande économie au monde, certains constructeurs automobiles d’Europe et d’Asie ont décidé de concevoir, de développer et de fabriquer des véhicules expressément dans le but de répondre aux besoins des Américains.

Kia Telluride

Le plus récent exemple est bien sûr le nouveau VUS à trois rangées de Kia. Empruntant le nom d’une ville du Colorado populaire pour ses montagnes de ski et assemblé en Géorgie, le Telluride est le véhicule le plus spacieux jamais construit par la marque coréenne et il a été pensé spécifiquement pour les consommateurs américains.

Son équipement de série très généreux (une habitude chez Kia) comprend plusieurs commodités axées sur le confort et l’aspect pratique, comme le siège du conducteur à huit réglages électriques, le réglage automatique de la température à trois zones, l’accès facile à la troisième rangée et le hayon à commande assistée. Sous le capot se trouve un puissant V6 de 3,8 litres développant 291 chevaux et assorti d’un sélecteur de mode de conduite multi-terrain.

Subaru Ascent

Après l’échec du Tribeca, Subaru est revenu en force avec un superbe remplaçant, l’Ascent. Produit en Indiana, ce VUS intermédiaire à trois rangées est le grand frère des Forester et Outback. Comme à peu près tous les autres véhicules de la marque, il se distingue des compétiteurs par son rouage intégral offert de série. À cela s’ajoutent des roues de 18 pouces, le système de sécurité avancée EyeSight ainsi qu’un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,4 litres qui génère 260 chevaux et qui peut remorquer jusqu’à 5 000 livres, comme un V6.

C’est principalement dans l’habitacle que l’Ascent marque ses points. Il propose aux familles toutes les fonctionnalités d’une fourgonnette dans un environnement contemporain. On retrouve 19 porte-gobelets, huit ports USB, plusieurs prises 12 volts et pas moins de 2 056 litres d’espace de chargement lorsque tous les dossiers arrière sont rabattus.

Volkswagen Atlas

Le défunt Touareg était trop petit et trop cher pour bien des familles américaines, alors Volkswagen est retourné à la planche à dessin et a créé un gros VUS intermédiaire à trois rangées qui correspond davantage à ce qu’elles recherchent. Imaginez, son empattement est plus long et son coffre est plus vaste que ceux de l’actuel Chevrolet Tahoe!

L’Atlas est fabriqué au Tennessee et les acheteurs peuvent opter pour un moteur turbo à quatre cylindres de 235 chevaux ou un V6 de 276 chevaux, ce dernier pouvant tirer jusqu’à 5 000 livres. Le rouage intégral livrable comprend un sélecteur de mode de conduite.

Toyota Tundra

Quoi de plus américain qu’une camionnette pleine grandeur? Dans l’ombre des géants de Detroit qui dominent largement ce créneau, Toyota tente depuis 20 ans de percer avec le Tundra, assemblé au Texas. En développant la plus récente génération, le constructeur japonais s’est montré encore plus à l’écoute des besoins des Américains.

Question de plaire au maximum, ce camion est disponible dans une panoplie de configurations, soit avec deux ou quatre roues motrices, un V8 de 310 ou 381 chevaux, une caisse de 5,5, 6,5 ou 8,1 pieds ainsi qu’une cabine double ou CrewMax. N’oublions pas les modèles TRD Pro fraîchement améliorés qui accentuent les capacités tout-terrain du Tundra. Sa puissance de remorquage de 10 000 livres est toutefois un peu en retrait.