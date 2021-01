En kayak sur le Saint-Laurent un 9 janvier !

Le Bouchervillois Sylvain Dufault a pris le large le 9 janvier 2021 vers midi. Bon, peut-être pas le vrai grand large, mais il était tout de même, pagaie à la main et combinaison de circonstance, aux commandes de son kayak sur les eaux froides mais pas glacée du fleuve St-Laurent en face du vieux-Boucherville!

Un 9 janvier c’est évidemment un record pour cet amateur de plein air qui a déjà pagayé un 24 décembre en 2016.

«C’est vraiment exceptionnel, mais avec les températures que l’on connait actuellement, je ne voulais pas manquer cette opportunité de sortir mon kayak encore une fois», a-t-il dit.

Parce que la température de l’eau avoisine les 3 degrés, Sylvain a surtout longé les berges d’est en ouest, croisant quelques canards au passage et attirant surtout la curiosité de nombreux marcheurs qui, en ces temps de confinement et de couvre-feu, avaient pris d’assaut la piste multifonctionnelle qui longe les berges su St-Laurent.

Opportunité locale

Archiviste pour la Société des alcools du Québec et bénévoles impliqué à la Maison du Père et à la Fondation de l’école secondaire de Mortagne de Boucherville, Sylvain Dufault a l’habitude de faire plusieurs excursions de kayak dans les différents parcs de la province, mais en ces temps de confinement et de restriction, tout est plein partout ou presque alors, le Saint-Laurent, sur la Rive-Sud, devient une belle opportunité locale.

Et qui sait, avec la météo clémente des prochains jours, peut-être qu’il reprendra le large à nouveau pour repousser son record un peu plus loin, un peu plus au large, mais pas trop quand même!