En première, voici la Nissan Sentra 2020

Article par Marc-André Gauthier

À quelques heures de l’ouverture du Salon de l’auto de Los Angeles, Nissan a dévoilé en Californie sa Nissan Sentra 2020, qui sera disponible dès février dans les concessionnaires.

Eh oui, voici une nouvelle Sentra, le modèle nord-américain de Nissan le plus populaire de son histoire. Comme on dit, quoi de neuf?

Nouveau look et nouvelles technologies

Vous l’aurez remarqué, cette Sentra n’a plus grand-chose à voir avec l’ancienne, si ce n’est de la grille avant en forme de « V ». En fait, on constate qu’elle ressemble beaucoup à la nouvelle Altima, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.

Parlant de l’habitacle, alors que l’ancienne Sentra donnait l’impression d’être assis dans une voiture d’une autre époque, là on entre dans la modernité, avec des bouches de ventilation stylisées, et un gros écran compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.

Côté sécurité, la technologie Safety Shield 360 est maintenant de série sur toutes les versions. Elle comprend 6 systèmes actifs, dont un stabilisateur, un détecteur de piéton, le freinage d’urgence automatique, etc.

Enfin un nouveau moteur et du dynamisme

Sous le capot, le soporifique moteur quatre cylindres de 1,8 litre cède sa place à un quatre cylindres de 2,0 litres, produisant 149 chevaux et 145 lb-pi de couple. Celui-ci sera accouplé à une transmission CVT de nouvelle génération, promettant une meilleure économie d’essence que l’ancienne génération ainsi que des accélérations améliorées.

D’ailleurs, la conduite de la Sentra 2020 s’annonce dynamique, car elle est plus basse, plus large, et elle possède une suspension indépendante à l’arrière et une nouvelle direction. Mais bon, nous le verrons en l’essayant!

Quant au moteur turbo toujours en vente aux États-Unis, mais retiré de notre marché l’année dernière, impossible de savoir ce qu’il en adviendra. Toutefois, rien ne semble indiquer que Nissan souhaite laisser tomber les déclinaisons sport de sa berline compacte.

Sur papier, tout semble bien beau! Maintenant, il ne reste plus qu’à l’essayer!