En route pour conduire le Mazda CX-30 2020

Article par Antoine Joubert

Sur le marché depuis maintenant cinq ans, le Mazda CX-3 n’a pas su séduire adéquatement les Nord-Américains. Son habitabilité restreinte va à l’encontre des désirs des acheteurs, lesquels jettent plutôt leur dévolu sur le Honda HR-V, le Subaru Crosstrek, le Nissan Qashqai, voire même le Chevrolet Trax. Conséquemment, Mazda s’ajuste et débarque avec un véhicule mieux adapté aux besoins des acheteurs de ce segment, en pleine ascension.

Le nouveau CX-30 2020 viendra donc satisfaire une clientèle plus large que celle du CX-3, qui demeurera momentanément sur le marché, pour que Mazda puisse conserver un véhicule à prix plancher. Mazda souhaite d’ailleurs effectuer une transition du modèle à l’autre de façon progressive, afin d’illustrer à sa clientèle l’évolution technique et tout le raffinement que le CX-30 pourra offrir.

Utilisant les bases de la Mazda3, le CX-30 sera sans surprise proposé en version à deux et quatre roues motrices, avec au choix, un moteur SKYACTIV de 2,0 litres ou de 2,5 litres. Trois déclinaisons sont initialement attendues, mais il n’est pas impossible que Mazda pousse l’audace en ajoutant à la gamme une version Signature. Il faut dire que dans le cas du CX-5, la version Signature constitue un franc succès, ce qui inciterait Mazda à prendre de plus en plus la voie du luxe.

Fait intéressant, si le CX-3 ne connaît que peu de succès à l’échelle nord-américaine, il en va autrement dans la Belle Province. À preuve, approximativement 6 000 ventes ont été enregistrées au Québec en 2018, contre 16 000 pour l’ensemble des États-Unis. Mazda Canada, à l’inverse des Américains, ne considère donc pas le CX-3 comme un échec, étant tout de même conscient qu’un modèle tel que le CX-30 risque de connaître davantage de succès, tout en étant plus profitable.

Un trajet reliant San Diego à Palm Springs en Californie nous permettra d’ici quelques jours d’obtenir une première impression sur ce véhicule qui risque fort de devenir la prochaine coqueluche du constructeur d’Hiroshima. Histoire à suivre…