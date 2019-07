En studio : c’est quoi au juste, une boîte CVT?

Article par Le Guide de l’auto

On parle souvent du déclin des transmissions manuelles dans l’industrie automobile, mais il est aussi de plus en plus question des boîtes automatiques à variation continue (CVT).

L’utilisation de ce type de transmission est désormais répandue dans l’industrie automobile, mais tous ne comprennent pas exactement son fonctionnement. Claude, un lecteur du Guide de l’auto, se questionne sur la fiabilité et la performance en remorquage des fameuses CVT.

Au cours de cette capsule En Studio, le journaliste du Guide de l’auto Antoine Joubert et son collègue Frédéric Mercier démystifient tout ça et dressent un bilan des meilleures et des moins bonnes CVT sur le marché.