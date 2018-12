En studio épisode 4 : Ram 1500 2019 et Subaru EyeSight au programme!

Article par Olivier Beaulieu

L’achat d’une nouvelle voiture est à la fois stressant et enivrant. L’offre de produit est dorénavant si complète qu’un consommateur a toutes les raisons de s’y perdre. L’équipe du Guide de l’auto reçoit régulièrement des questions de lecteurs curieux au sujet d’une voiture qui pourrait mieux répondre à leurs besoins, et ce, tout en respectant leur budget. On y répond!

Au cours de cette capsule, le journaliste du Guide de l’auto Antoine Joubert ainsi que son collègue animateur Daniel Melançon répondent à deux lecteurs qui se questionnent au sujet de la meilleure camionnette sur le marché et du système EyeSight offert chez Subaru.