En studio : peut-on remorquer avec une voiture électrique?

Article par Le Guide de l’auto

Les véhicules électriques deviennent de plus en plus accessibles et s’adressent désormais à une panoplie de conducteurs.

Au-delà des déplacements sans essence, les consommateurs sont maintenant à la recherche de modèles électriques polyvalents et capables de les accompagner dans leur quotidien.

C’est le cas de Pierre, un lecteur du Guide de l’auto qui est à la recherche d’un modèle électrique capable de tracter une remorque. Un représentant de son concessionnaire local lui a affirmé qu’aucun modèle électrique n’est actuellement capable de remorquer et il souhaite valider cette information.

Au cours de cette capsule En Studio, les journalistes du Guide de l’auto Antoine Joubert et Daniel Melançon lui donnent des détails à ce sujet.