En vidéo : la Ford Mustang Shelby GT500 s’amuse à Goodwood

Article par Guillaume Rivard

Alors que la toute nouvelle Ford GT Mk II a défrayé les manchettes lors de son dévoilement au Festival de la vitesse de Goodwood au Royaume Uni le weekend dernier, une autre voiture sport hyper puissante et rapide de la compagnie à l’ovale bleu en a mis plein la vue aux spectateurs.

On parle bien évidemment de la Ford Mustang Shelby GT500, qui a pris part à la fameuse montée de la côte avec le champion de drift Vaught Gittin Jr au volant.

Au lieu de décoller en trombe et de montrer véritablement à quell point elle peut être rapide, la GT500 a préféré faire boucaner ses pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 spécialement conçus selon les normes de Ford Performance et remplir les oreilles de décibels avec son V8 Predator de 760 chevaux. On l’a vu également faire quelques dérapages contrôlés lors des premières centaines de mètres.

Ce n’était peut-être pas la meilleure façon de mettre de l’avant les qualités et le potentiel de cette bombe suralimentée, mais les amateurs sur place ont semblé bien apprécier et on parie que vous aimerez aussi en regardant la vidéo ci-dessous.

En passant, Ford a annoncé que la production de la Mustang Shelby GT500 2020 sera limitée à 5 000 exemplaires au niveau mondial. Le prix canadien reste à préciser. Aux États-Unis, la voiture coûtera environ 25% plus cher que la Shelby GT350 lorsqu’elle arrivera sur le marché cet automne, alors attendez-vous à payer facilement plus de 90 000 $ de ce côté-ci de la frontière.